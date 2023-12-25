Боец MMA Резников допустил завершение карьеры

– Не знаю, расстроился что-то. Не хочу дальше уже [драться]. Посмотрим, может перезагружу карьеру, в 77 кг перейду. Желания что-то вообще нет дальше драться. Может, это и эмоциональное, но два поражения таких... Я пришел сюда, чтобы конкурировать, а не проигрывать. А смысл мне драться, если я проигрываю?