Боксер Уайлдер принял решение по своей дальнейшей карьере

«Мне нужно вернуть инстинкт убийцы. Я слишком спокоен, слишком счастлив. Когда во мне сидел тот зверь, ни у кого не было шансов… Я вновь стану чемпионом мира по боксу», – приводит слова спортсмена 78sportstv.