Самый избегаемый боец UFC — брат Хабиба

Умар отчаянно пытается выпросить у организации хоть какой-то поединок.

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Россияне в UFC становятся всё ближе к чемпионским поясам. И одним из главных претендентов на следующий после Ислама Махачева титул выглядит Умар Нурмагомедов. Правда, вот уже второй год брату Хабиба просто катастрофически не везёт. Россиянин всё-таки получил поединок против Кори Сэндхагена, но выбыл на длительный срок после травмы. А теперь Умар вернулся и буквально требует дать ему любого соперника на растерзание. Вот только оппоненты не особенно спешат принимать его вызовы.

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Умар идёт с рекордом 16-0, но пока занимает лишь 14-место в рейтинге легчайшей весовой категории. Он ворвался в UFC и начал колотить всех подряд. Первым под руку попался Сергей Морозов, которого получилось победить удушающим приёмом во втором раунде. Затем сабмишеном россиянин закончил поединок против Брайана Келлехера. Только битва с Нейтом Манессом, добралась до судейского решения. Но Умара это настолько разозлило, что он вышел на следующий поединок с Раони Барселосом и нокаутировал того уже в первом раунде.

А затем началось тотальное избегание россиянина. Обычно парни с таких позиций в рейтинге не испытывают проблем с тем, чтобы получить следующий бой. Но оппоненты не горят желанием становиться для него трамплином. Очень долго Умар просил согласиться на поединок хоть кого-то, а в итоге получил Сэндхагена.

Нурмагомедов долго благодарил соперника за то, что тот принял предложение. Вот только судьба распорядилась иначе – россиянин получил тяжёлое повреждение и был вынужден сняться с боя. Теперь историю с поиском нового оппонента необходимо начинать с самого начала.

На днях Умар вновь решил напомнить, что ни один из соперников не хочет выходить с ним в октагон. Он опубликовал новый пост в своих социальных сетях, но был немногословен: «И что мне делать? Если никто не хочет драться».

У фанатов практически сразу же нашёлся довольно остроумный ответ. Один из болельщиков оставил комментарий, в котором предложил Умару сойтись с Флойдом Мейвезером-младшим. Легендарный боксёр славится тем, что часто выходил на выставочные поединки с представителями мира MMA и кикбоксинга. Вот только есть ощущение, что такая возможность прямо сейчас не интересует россиянина даже за очень большие деньги. Он намерен становиться чемпионом UFC, причём в самое ближайшее время. А для этого необходимо срочно улучшать свои позиции в рейтинге.

Умара действительно избегают все. В определённый момент даже пошли разговоры о том, что россиянин должен получить бой с соотечественником – Петром Яном. И тот, чтобы поддержать Нурмагомедова, увиливать от поединка вряд ли бы стал. А вот остальные бойцы ростера действительно опасаются выходить в клетку, поскольку прекрасно понимают, насколько опасен брат Хабиба. Буквально за четыре поединка он показал, что одинаково прекрасно работает и в стойке, и в партере, практически не имеет слабых мест.

Наличие проблем с поиском оппонента для Умара признавал даже сам Дана Уайт. Президент организации даже попытался объяснить, почему именно происходит такая ситуация: «Многие бойцы избегают поединка с Умаром Нурмагомедовым, поскольку не хотят рисковать своей позицией в рейтинге. Это трудная задача. Сначала бой принимают публично, но затем в частном порядке отказываются».