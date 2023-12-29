Ян: Конор Макгрегор может прилететь в Екатеринбург

«Да, я помог в организации. Пригласил ли я Конора? Да, я их свёл. Не то что бы это было благодаря мне. Но да, я дал контакты. Может ли Конор прилететь в Екатеринбург? Смело-смело. Если он будет нужен, то да», — сказал Ян на канале RCC: MMA & Boxing в YouTube.