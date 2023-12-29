Карл Фроч дал прогноз на бой Усика и Фьюри

«2024 год будет фантастическим. Надеюсь, борьба Тайсона Фьюри и Усика получится напряжённой. Я выбираю Усика, памятуя о психологическом состоянии, в котором находится Тайсон Фьюри.



Надеюсь, Тайсон сможет провести хороший тренировочный лагерь и возродить часть своего былого величия. Он изо всех сил пытается сбросить вес и сейчас кажется недостаточно мотивированным. Когда он дрался с Нганну, он выглядел растерянным. Постарел ли он за одну ночь? Надеюсь, он всё-таки выполнит свою работу, потому что я хочу, чтобы титулы вернулись в Британию. Однако в данный момент я склоняюсь к тому, что Усик выиграет этот бой», — сказал Фроч на канале talkSPORT Boxing в YouTube.