Макгрегор объявил о поединке с Чендлером в 2024 году

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал новое видео в социальных сетях, в котором объявил о своём поединке с американцем Майклом Чендлером.

По словам ирландца, их поединок состоится на турнире UFC в Лас-Вегасе 29 июня.

Поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера планировалось провести в 2023 году. Однако ирландский боец не вернулся вовремя в пул тестирования USADA, в связи с чем их бой так и не был анонсирован.