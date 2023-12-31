В США разрешат боксерам-трансгендерам выступать в женских соревнованиях

Ассоциация бокса США (USA Boxing) допустит трансгендеров до женских турниров с 2024 года при соблюдении ряда условий. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на USA Boxing.

Спортсменам, желающим изменить категорию, необходимо объявить о своей новой гендерной идентичности, пройти операцию по смене пола и ежеквартально проходить гормональное тестирование и предоставлять данные в федерацию. Для мужчин, сменивших пол, уровень тестостерона в крови не должен превышать 5 нмоль/л. У боксера-мужчины уровень гормона должен превышать показатель 10 нмоль/л. При этом спортсмены возрастом до 18 не смогут сменить категорию.