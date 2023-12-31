ESPN назвал имя лучшего боксера 2023 года

Второе место занял непобеждённый чемпион мира в двух весовых категориях американец Девин Хейни. Также кандидатами на награду были лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях американец Теренс Кроуфорд и двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Дэвид Бенавидес.