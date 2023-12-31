Белал Мухаммад объяснил, почему он сильнейший боец полусреднего дивизиона
Второй номер рейтинга полусреднего веса (до 77 кг) UFC американец Белал Мухаммад рассказал, почему он считает себя сильнейшим бойцом дивизиона.
«Люди продолжают называть Камару Усмана одним из величайших, и в такие моменты я думаю: а кого он вообще побеждал?
Ты дважды оказался сильнее Колби, которвый в принципе не заслуживал титульный шанс, ты дважды побил Масвидаля, про которого можно сказать примерно то же самое, и ты победил Гилберта Бёрнса.
А теперь давайте сравним — я побил и Стивена Томпсона, и Демиана Майю, и Гилберта Бернса, и Висенте Люке, и непобежденного Шона Брэди. Вы пытаетесь этого не признавать, но я лучший полусредневес в мире. Я доминирую над всеми своими соперниками», – приводит слова Мухаммада MMA News.
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