Белал Мухаммад объяснил, почему он сильнейший боец полусреднего дивизиона

«Люди продолжают называть Камару Усмана одним из величайших, и в такие моменты я думаю: а кого он вообще побеждал?



Ты дважды оказался сильнее Колби, которвый в принципе не заслуживал титульный шанс, ты дважды побил Масвидаля, про которого можно сказать примерно то же самое, и ты победил Гилберта Бёрнса.



А теперь давайте сравним — я побил и Стивена Томпсона, и Демиана Майю, и Гилберта Бернса, и Висенте Люке, и непобежденного Шона Брэди. Вы пытаетесь этого не признавать, но я лучший полусредневес в мире. Я доминирую над всеми своими соперниками», – приводит слова Мухаммада MMA News.