Тренер Макгрегора дал прогноз на бой ирландца с Чендлером

Тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора Джон Кавана заявил, что ожидает от ирландца быстрой победы в поединке с американцем Майклом Чендлером.

Макгрегор в воскресенье объявил, что встретится с Чендлером на турнире в Лас Вегасе 29 июня. В своем последнем бою ирландец в июле 2021 года проиграл американцу Дастину Порье техническим нокаутом, получив перелом ноги.

— Вперед, чемпион! Пара месяцев страданий ради двухминутной работы по сокрушению, — написал Кавана в социальных сетях.

Всего в смешанных единоборствах Макгрегор одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Чендлер выиграл 23 поединка при восьми поражениях. В последнем бою в ноябре прошлого года он проиграл Порье удушающим приемом.