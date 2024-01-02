Коста намерен получить бой с Макгрегором вместо Чендлера

Бразильский боец UFC Пауло Коста выразил желание заменить американца Майкла Чендлера в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

«Я выйду и заменю Чендлера. Чендлер в среднем весе будет выглядеть как мини Иранский Халк. Коста против Макгрегора в среднем весе!», — написал Коста в социальных сетях.

В активе Косты 16 боёв в ММА, в которых он добыл 14 побед и потерпел два поражения. В последнем поединке он встречался с американцем Люком Рокхолдом. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось победой Пауло единогласным решением судей.

Напомним, Коста должен был встретиться с Хамзатом Чимаевым на UFC 294, но был вынужден сняться с боя.