Под Тверью нашли тела двух кикбоксеров и фитнес-тренера

В жилом доме в деревне Глазково (Тверская область) минувшей ночью обнаружили тела трех человек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Правоохранительные органы уже выяснили, что погибшие — два 27-летних кикбоксера и 26-летний фитнес-тренер.

По словам источника, внешних признаков насильственной смерти медэксперты не нашли. При этом в доме обнаружили пакетики с неизвестным веществом и таблетки.