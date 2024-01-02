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Под Тверью нашли тела двух кикбоксеров и фитнес-тренера

В жилом доме в деревне Глазково (Тверская область) минувшей ночью обнаружили тела трех человек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Под Тверью нашли тела двух кикбоксеров и фитнес-тренера
© РИА Новости

Правоохранительные органы уже выяснили, что погибшие — два 27-летних кикбоксера и 26-летний фитнес-тренер.

По словам источника, внешних признаков насильственной смерти медэксперты не нашли. При этом в доме обнаружили пакетики с неизвестным веществом и таблетки.

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Причина смерти трех человек устанавливается.

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