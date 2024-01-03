В Федерации бокса России назвали преступлением допуск трансгендеров к турнирам

"Допуск подобного - это преступление против бокса, - сказала Кириенко. - Мы поддерживаем традиционные ценности и не допустим таких проявлений на наших боксерских мероприятиях. Мы также видим, что боксерская общественность выступает резко против подобных, с позволения сказать, нововведений. Международная ассоциация бокса (IBA) во главе с Умаром Кремлевым проводит тестирование на уровень гормонов на чемпионатах мира, лишая таким образом возможности нечестным образом добиться результата".