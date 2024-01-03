Стало известно решение Bellator-а по Усману Нурмагомедову после проваленного допинг-теста

Чемпион Bellator в лёгкой весовой категории (до 70 кг), россиянин Усман Нурмагомедов сохранит свой титул несмотря на проваленный допинг-тест после полуфинального поединка Гран-при с Брентом Примусом в ноябре прошлого года.

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«Усман остался чемпионом. По его следующему поединку будет ясно ближе к завершению дисквалификации, пока ясности нет», — сказал менеджер бойца Ризван Магомедов в интервью ТАСС.

Напомним, атлетическая Комиссия штата Калифорния (CSAC) дисквалифицировала россиянина на шесть месяцев, а результат его встречи с британцем был признан несостоявшимся.

После этого французский боец UFC Бенуа Сен-Дени сделал громкое заявление, в котором обвинил российских спортсменов в систематическом употреблении допинга.