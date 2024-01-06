Бой Махачев - Эдвардс может пройти в Абу-Даби

Бой между чемпионами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исламом Махачевым и Леоном Эдвардсом может пройти на турнире в Абу-Даби осенью. Об этом ТАСС сообщил менеджер Махачева Ризван Магомедов.

"Если это не пройдет весной, то состоится на неделе боев (в Абу-Даби)", - сказал Магомедов.

Махачеву 32 года, он является чемпионом UFC в легком весе. На его счету 25 побед и одно поражение. На счету 32-летнего Эдвардса, который является чемпионом UFC в полусреднем весе, 22 победы и три поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся.