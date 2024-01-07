Стало известно, кто станет следующим соперником экс-чемпиона UFC Вайдмана

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории американец Крис Вайдман проведёт свой следующий поединок против бразильца Бруно Силвы. Об этом сообщает издание MMAJunkie.

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По сведениям источника, данный бой состоится 30 марта текущего года. Ожидается, что он будет проведен на турнире по смешанным единоборствам UFC Atlantic City.

Напомним, профессиональный рекорд Криса Вайдман в MMA составляет 15-7. В своём последнем поединке, состоявшемся 20 августа 2023 года на турнире UFC 292, американский боец единогласным решением судей уступил Брэду Таваресу.