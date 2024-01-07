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Монсон готов помогать новому руководству Союза ММА России

Боец и депутат Джефф Монсон готов помогать новому руководству Союза смешанных единоборств (ММА) России. Об этом Монсон рассказал ТАСС.

Монсон выразил готовность помогать новому руководству Союза ММА России
© РИА Новости

"Я готов помогать новому руководству Союза ММА России. Жаль, что Федор [Емельяненко] ушел оттуда, но нужно идти вперед. Единственное, что точно могу сказать, я сам не буду президентом и не войду в руководство. Но я готов помогать развитию единоборств", - сказал Монсон.

Новым президентом Союза ММА России в середине декабря был избран Виктор Дроздов. Емельяненко покинул эту должность в августе.

Бокс/MMA
Виктор Дроздов
Джефф Монсон
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