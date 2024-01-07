Монсон выразил готовность помогать новому руководству Союза ММА России

"Я готов помогать новому руководству Союза ММА России. Жаль, что Федор [Емельяненко] ушел оттуда, но нужно идти вперед. Единственное, что точно могу сказать, я сам не буду президентом и не войду в руководство. Но я готов помогать развитию единоборств", - сказал Монсон.