Чемпион UFC в тяжелом весе Джонс перенес операцию

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс сообщил, что перенес операцию на локте.
Боец также восстанавливается после разрыва грудной мышцы, из за чего в ноябре он отказался от запланированной защиты титула против Стипе Миочича на турнире UFC 295.
— Пришлось поработать над левым локтем. Операция заняла два часа.
Хорошая новость заключается в том, что процесс заживления займет около 10 недель. В любом случае я выбыл на несколько месяцев из за операции на грудной клетке, поэтому я просто подумал, что убью двух зайцев и позабочусь об этом локте раз и навсегда. Иногда нужно сделать небольшой шаг назад, — рассказал Джонс в социальной сети.
Джонс последний бой провел против Сирила Гана в марте 2023 года на турнире UFC 285. В этом поединке Джон одержал победу сабмишном в первом раунде. На его счету в смешанных единоборствах 27 побед и одно поражение.