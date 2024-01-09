Чемпион UFC в тяжелом весе Джонс перенес операцию

— Пришлось поработать над левым локтем. Операция заняла два часа.



Хорошая новость заключается в том, что процесс заживления займет около 10 недель. В любом случае я выбыл на несколько месяцев из за операции на грудной клетке, поэтому я просто подумал, что убью двух зайцев и позабочусь об этом локте раз и навсегда. Иногда нужно сделать небольшой шаг назад, — рассказал Джонс в социальной сети.