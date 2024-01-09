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Владимир Путин дал гражданство РФ американскому боксеру Кевину Джонсону

Американский боксер Кевин Джонсон получил паспорт РФ, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Американский боксер Джонсон получил гражданство РФ
© Федерация бокса России

Джонсон обратился к Путину 1 апреля 2023 года с просьбой о получении паспорта РФ. Боксер подал все необходимые документы в Самаре. Также известно, что 44 летний Джонсон выбрал себе отчество Владимирович.

На счету Джонсона 35 побед, 21 поражение и две ничьих на профессиональном ринге. По ходу карьеры американец боксировал с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа, Энди Руисом, Кубратом Пулевым, Дереком Чисорой и многими другими. Джонсон последний раз выходил на ринг в декабре 2023 года.

Бокс/MMA
Кевин Джонсон
Владимир Путин