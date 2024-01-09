Американский боксер Джонсон получил гражданство РФ

Джонсон обратился к Путину 1 апреля 2023 года с просьбой о получении паспорта РФ. Боксер подал все необходимые документы в Самаре. Также известно, что 44 летний Джонсон выбрал себе отчество Владимирович.

На счету Джонсона 35 побед, 21 поражение и две ничьих на профессиональном ринге. По ходу карьеры американец боксировал с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа, Энди Руисом, Кубратом Пулевым, Дереком Чисорой и многими другими. Джонсон последний раз выходил на ринг в декабре 2023 года.