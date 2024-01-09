Емельяненко сделал заявление о реабилитации в Саудовской Аравии

«Здрасьте, здрасьте, люди добрые. Здесь на просторах интернета начали появляться интервью касаемо меня, что какие-то люди занимались моим выздоровлением. Начинают давать интервью, что всё на них. Я вам так скажу, что люди, от которых исходит эта информация, никакого отношения к моему выздоровлению не имеют. Они заходили в реабилитационный центр, сначала заходил сотовый телефон, а потом они записывали ролики и выкладывали в соцсетях.



Сейчас я нахожусь в Саудовской Аравии. Спрашивайте у меня, у первоисточника, чтобы не было слухов и сплетен. Потому что кто-то даст за меня интервью, потом всё перепечатают, ссылаясь на источник. Потом так и рождаются слухи и сплетни. Не обращайте внимания на глупых людей, которые за меня говорят неправду», — сказал Емельяненко.