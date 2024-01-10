Сергей Ковалев подерется на одном турнире с Фьюри и Усиком

Сергей Ковалев проведет бой в предварительном карде турнира Фьюри – Усик (Майк Коппинджер)
Сергей Ковалев подерется на одном турнире с Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.
Об этом сообщил журналист Майк Коппинджер.
Соперником Ковалева (35-4-1) станет непобежденный швед Робин Сафар (16-0).
Для 40-летнего россиянина этот поединок станет первым с мая-2022, когда он победил Тервела Пулева единогласным решением судей.
Турнир состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.
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