Махачев назвал соперника по следующему бою и дату поединка

Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил, что в следующем поединке готов встретиться с американцем Джастином Гэтжи. По словам Махачева, противостояние запланировано на 8 июня. Также Ислам сообщил, что в ноябре следующего года он готов сразиться с победителем поединка между бразильцем Чарльзом Оливейрой и российско-армянским бойцом Арманом Царукяном