Кевин Джонсон объяснил, почему западные спортсмены стремятся получить российское гражданство
Получивший российский паспорт американский боксер Кевин Джонсон рассказал, почему страна пользуется большой популярностью у спортсменов, которые хотят сменить гражданство.
Джонсон получил российское гражданство во вторник указом президента РФ Владимира Путина. Американец обратился к Путину 1 апреля 2023 года с просьбой о получении паспорта РФ. Ранее сообщалось, что 44 летний боксер подал необходимые документы в Самаре и выбрал себе отчество Владимирович.
— Люди умны, они открывают глаза и что то замечают. Не получится понять, узнать, подметить и оценить на вкус некачественные ингредиенты в составе какого либо продукта, пока его не попробуешь. А учитывая специфику нашего занятия, напробовались мы всякого.
Нам приходилось… Вас когда нибудь заставляли есть что то, что вам не нравится? Вот нам приходилось так делать. А затем, приезжая в Россию, ты чувствуешь отменный вкус, прекрасный аромат, испытываешь великолепные эмоции, видишь замечательных людей. Я не слышал ни одной перепалки. Не слышал, чтобы машина кому то сигналила. Не замечал агрессивного поведения на дороге и не видел ни одной аварии. Ни разу!
Тут всё совсем иначе, совсем другие ощущения, совершенно другая обстановка. И если сравнить тамошнюю еду с той, которой я питаюсь здесь, то главное отличие — здесь нет продуктов, содержащих ГМО. Когда я еду навестить мать, то больше всего беспокоюсь, чем буду питаться десять дней моего пребывания там. Таких опасений возникать не должно, — приводит слова Джонсона RT.
На профессиональном ринге у Джонсона 35 побед, 21 поражение и две ничьих. Американец встречался в поединках с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа, Дереком Чисорой и другими боксерами.