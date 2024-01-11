Боксер Джонсон получит самарскую прописку

В четверг Джонсон получил российский паспорт. 9 января был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому 44-летнему боксеру было предоставлено российское гражданство. Джонсон подал документы на получение российского гражданства в сентябре 2023 года.

"Кевин только начинает жить. Прописка у него будет в Самаре. Нам предложили назвать одну из подмосковных школ [бокса] именем Кевина Джонсона. Его также пригласили провести мастер-класс в Чехове", - сказал Хрюнов.

Джонсон провел на профессиональном ринге 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. В декабре 2009 года американец проиграл украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе. В 2017 году Джонсон завоевал титул чемпиона по версии Международной боксерской организации, победив техническим нокаутом итальянца Франческо Пьянету, но уже в следующем году не смог защитить пояс, уступив техническим нокаутом хорвату Петару Милашу.