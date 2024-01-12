Нейт Диаз заявил о желании возглавить турнир UFC 300

«Я должен был возглавить 200-й номерной турнир. Но подраться в главном событии UFC 300 было бы намного лучше», – написал в соцсетях экс-боец промоушена Нейт Диаз.

Диаз (21-13) в последний раз выходил в октагон в сентябре-2022, когда досрочно победил Тони Фергюсона. После боя он объявил об уходе из UFC.