Нейт Диаз заявил о желании возглавить турнир UFC 300
Нейт Диаз рассказал о желании возглавить юбилейный турнир UFC.
«Я должен был возглавить 200-й номерной турнир. Но подраться в главном событии UFC 300 было бы намного лучше», – написал в соцсетях экс-боец промоушена Нейт Диаз.
Диаз (21-13) в последний раз выходил в октагон в сентябре-2022, когда досрочно победил Тони Фергюсона. После боя он объявил об уходе из UFC.
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