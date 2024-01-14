Орловский проиграл американцу и потерпел третье поражение подряд в UFC

В ночь с 13 на 14 января в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. В рамках основного карда представитель Беларуси Андрей Орловский встретился с американцем Вальдо Кортес-Акостой.

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Бой продлился все три раунда и завершился победой американца единогласным решением судей.

На счету Орловского 34 победы и 23 поражения в смешанных единоборствах. Для него это третье поражение подряд в UFC.