Тренер Хабиба отреагировал на новость о возможном возвращении бойца

«Сейчас я в Дубае и записываю это видео, чтобы прекратить слухи о возвращении Хабиба. Мы не тренируемся вместе. Мы никогда не обсуждали его возвращение, и он по-прежнему нацелен уделять больше времени своей семье. Он не будет секундировать и не будет драться. Хабиб прилетел сюда пару дней назад, и мы действительно тренируемся вместе, но занимаемся кардио – никакого кикбоксинга и ММА. Так что остановите этот кликбейт!» — сказал Мендес.