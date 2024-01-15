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Тренер Хабиба Нурмагомедова отреагировал на новость о возможном возвращении бойца

Известный тренер Хавьер Мендес опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором отреагировал на новость о том, что россиянин Хабиб Нурмагомедов вернулся к тренировкам.

Тренер Хабиба отреагировал на новость о возможном возвращении бойца
© Чемпионат.com

«Сейчас я в Дубае и записываю это видео, чтобы прекратить слухи о возвращении Хабиба. Мы не тренируемся вместе. Мы никогда не обсуждали его возвращение, и он по-прежнему нацелен уделять больше времени своей семье. Он не будет секундировать и не будет драться. Хабиб прилетел сюда пару дней назад, и мы действительно тренируемся вместе, но занимаемся кардио – никакого кикбоксинга и ММА. Так что остановите этот кликбейт!» — сказал Мендес.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Хабиб Нурмагомедов может возобновить свою карьеру в смешанных единоборствах. Известный аналитик Чейл Соннен предположил, что российский боец может вернуться в октагон, чтобы подраться с чемпионом UFC в полусредней весовой категории Леоном Эдвардсом на турнире UFC 300.

Бокс/MMA
Хавьер Мендес
Леон Эдвардс
Чейл Соннен
Хабиб Нурмагомедов
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