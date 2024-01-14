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Даня Милохин может выйти с флагом РФ на свой первый боксерский поединок

Тренер по боксу Зорик Степанян рассказал, что уехавший из России блогер Даня Милохин может выйти с флагом России на свой первый боксерский поединок, который состоится в Дубае в рамках турнира ALPHA FIGHT SERIES, передает Sport24.

Милохин может выйти с флагом РФ на боксерский поединок
© Газета.Ru

Соперником Милохина станет Аджмал Хан, у которого 3,5 млн подписчиков в Instagram. Милохин катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта "Ледниковый период". Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Победителями стали Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов.

25 октября 2022 года Милохин принял решение покинуть проект и уехал из России. Несмотря на это, недавно Медведева позвала его на интервью в свое шоу "БеС Комментариев". 8 сентября 2023 года Милохин вернулся в Россию.

Даня Милохин заговорил о возвращении в Россию

После этого глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября стало известно, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Бокс/MMA
Даня Милохин
Федор Федотов
Екатерина Мизулина
Евгения Медведева
Татьяна Волосожар
Минобороны России
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