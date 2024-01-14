Милохин может выйти с флагом РФ на боксерский поединок

Тренер по боксу Зорик Степанян рассказал, что уехавший из России блогер Даня Милохин может выйти с флагом России на свой первый боксерский поединок, который состоится в Дубае в рамках турнира ALPHA FIGHT SERIES, передает Sport24.

Соперником Милохина станет Аджмал Хан, у которого 3,5 млн подписчиков в Instagram. Милохин катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта "Ледниковый период". Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Победителями стали Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов.

25 октября 2022 года Милохин принял решение покинуть проект и уехал из России. Несмотря на это, недавно Медведева позвала его на интервью в свое шоу "БеС Комментариев". 8 сентября 2023 года Милохин вернулся в Россию.