Посольство Украины в Канаде обрушилось на Бетербиева с критикой

«Посольство Украины в Канаде шокировано тем, что Артур Бетербиев прославляет лидера Чечни Рамзана Кадырова в своей речи после боксёрского боя в Канаде.



Еще одно доказательство того, что никакого политического нейтралитета российских спортсменов нет», — говорится в сообщении на официальном сайте посольства.