Стало известно, по каким правилам будет драться Милохин на турнире в Дубае

«Нет, друзья, ну какие бои без правил? Это будет поединок по правилам бокса: три раунда по две минуты. Обычные бои проводятся в формате четырех раундов по три минуты, но тут мы учли уровень бойцов и подстроились под них. Это не выставочный бой, а турнир с сетками. Если Даня одержит победу, то встретится с победителем другой пары», — заявил Степанян.