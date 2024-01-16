Бой с участием Махачева может возглавить дебютный турнир UFC в Саудовской Аравии

«Впервые я услышал упоминание о данном мероприятии от Ислама Махачева, который заявил о том, что собирается 8 июня драться с Джастном Гэтжи на номерном мероприятии, и в свете новой информации его слова приобретают большой смысл – очевидно, он что-то знал заранее», — сказал Хельвани в новом эпизоде The MMA Hour.