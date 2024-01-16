Встреча с Путиным в Крыму и молчание об СВО: как сейчас живет Рой Джонс

16 января американскому боксеру Рою Джонсу — младшему, который с недавних пор стал и российским, исполняется 55 лет. Спортсмен провел яркую карьеру, которая включает в себя титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелой весовой категории, а также больше десятка чемпионских поясов по разным версиям в четырех других весах. В 2015-м Джонс получил российский паспорт, по сей день он остается одним из главных ньюсмейкеров в мировом боксе. NEWS.ru рассказывает подробнее о жизни и карьере уникального спортсмена.

© РИА Новости

Когда Джонс впервые заявил о себе

Видео дня

Американец начал заниматься боксом в возрасте 10 лет, и практически сразу стало понятно, что его ждет большое будущее. После нескольких месяцев тренировок он побеждал более старших и опытных соперников, а к 16 годам собрал внушительную коллекцию из побед на всевозможных национальных юношеских турнирах.

В 1986 году Джонс взял бронзу на Играх доброй воли, а венцом любительской карьеры боксера стали Олимпийские игры — 1988 в Сеуле, на которые спортсмен отобрался в последний момент, получив специальное приглашение от Федерации любительского бокса США. В Южной Корее американец доминировал над соперниками, но в финале судьи, несмотря на огромное преимущество Джонса по ударам, отдали победу его сопернику Пак Си Хуну, представлявшему страну — хозяйку соревнований. Позже три рефери, работавшие на той встрече и отдавшие предпочтение корейцу, были отстранены от своей должности.

«Это было жестоко. Даже если сейчас мне вручат ту золотую медаль, это уже будет не то. Она была нужна мне там, когда прозвучал мой гимн, когда я пожертвовал многим и должен был получить вознаграждение за свои усилия. Как бы я ни старался держаться, эта тема — больная для меня», — рассказывал Джонс в интервью NBC Sports 30 лет спустя.

Джонс триумфально перешел в профессионалы

Разочаровавшись в любительском боксе, Джонс перешел в профессиональный, где стал одним из самых успешных спортсменов в истории. Уже в 1993 году он получил право поспорить с Бернардом Хопкинсом за вакантный титул в среднем весе по версии IBF и победил соперника по очкам. Позже спортсмен выступал во второй средней, полутяжелой, первой тяжелой и тяжелой весовых категориях, в общей сложности он победил в 22 боях за чемпионские пояса по версиям разных организаций. В полутяжелой весовой категории Джонс имел титул абсолютного чемпиона мира.

Трижды — в 1996, 1999 и 2003 годах Джонс возглавлял рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий, который составляет журнал The Ring. Всего на счету американца 76 боев на профессиональном ринге, в которых он одержал 66 побед и потерпел десять поражений. Одно из них ему нанес россиянин Денис Лебедев в 2011 году. Тогда американец был нокаутирован в десятом раунде.

Последний официальный бой Джонс провел в возрасте 54 лет в апреле прошлого года. Его соперником стал бывший чемпион UFC Энтони Петтис, который дебютировал в боксе. Судьи раздельным решением признали победителем 36-летнего соперника Джонса. Многие поклонники бокса были не согласны с этим решением, а Джонс отметил, что не собирается уходить на покой и готов дальше выходить на профессиональный ринг.

Как Джонс стал россиянином

Впервые о желании получить российский паспорт Рой Джонс заявил летом 2015 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Крыму. Спортсмен отметил, что очень ценит внимание к своей персоне со стороны местных болельщиков и хотел бы стать гражданином РФ, чтобы ему было легче приезжать в страну. Российский лидер идею поддержал и через три недели вручил Джонсу паспорт.

После получения документа американец обещал открыть в России сеть боксерских школ, выучить за год русский язык, а также проводить в стране собственные поединки. Пока Джонс лишь один раз подрался в России, уступив нокаутом в 2015-м в Москве британцу Энцо Маккаринелли. Вместо сети школ он открыл одну в подмосковных Химках и знанием языка не хвастался.

В конце 2015 года промоутер Владимир Хрюнов рассказывал «Известиям», что после получения гражданства России выяснилось, что на родине у Джонса большие налоговые проблемы.

«Я полетел в США, в его родной город Пенсакола, чтобы встретиться с его адвокатом Джоном Венном. Там я и подписал письмо от своего имени, что гарантирую выплатить $3 млн по долгам гражданина России Роя Джонса, а также беру на себя все его налоговые обязательства», — отметил Хрюнов.

Как Джонс относится к СВО

Американец публично не поддерживал и не осуждал проведение СВО на Украине, а высказываний на тему политики после февраля 2022 года у него было несколько. Боксер призывал отказаться от дискриминации российских спортсменов, выражал готовность провести переговоры с Путиным по поводу обмена осужденной за наркотики американской баскетболистки Бриттни Грайнер, а также вступил в полемику с бывшим украинским боксером Владимиром Кличко, который упрекнул его в поддержке российских властей.

«Кличко пытается утянуть меня в политику, но я не имею никакого отношения к политике. Почему ты нацелился на меня? Я не имею к этому никакого отношения. У меня есть знакомые, причастные к обеим сторонам, и я никого не хочу видеть на войне», — заявил Джонс YouTube-каналу ES NEWS.

Чем сейчас занимается Рой Джонс

После получения Роем российского паспорта он не переехал в Россию на постоянное место жительство. Большую часть времени спортсмен проводит в родном штате — Флориде, в городе Майами. Он периодически посещает Россию с мастер-классами, дает интервью и присутствует на форумах. Также он участвует в боксерских мероприятиях как нашей стране, так и в США в качестве эксперта и занимается благотворительностью. В частности, он собирает средства для помощи нуждающимся детям, поддерживает спортивные программы для молодежи и содействует развитию бокса в малоимущих районах.

Как уже говорилось, официально о завершении карьеры Джонс не объявлял. Помимо профессиональных боев, он проводит также выставочные: в 2020 году он боксировал с Майком Тайсоном, а в 2023-м ходили слухи о возможном его бое с Федором Емельяненко, но тот поединок так и не был организован.

Чем американец занимается кроме бокса

В 2001 году Рой Джонс начал музыкальную карьеру, записав рэп-альбом Round One: The Album. Спустя три года он организовал собственную группу Body Head Bangerz, которая также выпустила дебютный альбом. Кроме того, Джонс работал комментатором на американском телевидении, а также непродолжительное время на российском канале «Матч ТВ».