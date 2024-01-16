Обновленные рейтинги UFC: О’Мэлли опередил Стрикленда в P4P, Умар Нурмагомедов поднялся на 13-ю строчку легчайшего дивизиона
UFC впервые обновил официальные рейтинги в 2024 году.
Шон О’Мэлли поднялся на седьмую позицию рейтинга вне зависимости от весовых категорий, сместив на седьмую строчку Шона Стрикленда.
Умар Нурмагомедов вышел на 13-е место в легчайшем весе благодаря падению Рики Симона на две позиции.
Сергей Спивак опустился на девятую строчку тяжелого веса, уступив восьмое место Таю Туивасе. Марчин Тыбура сместился на 10-ю позицию.
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Обновленные рейтинги UFC: О’Мэлли опередил Стрикленда в P4P, Умар Нурмагомедов поднялся на 13-ю строчку легчайшего дивизиона
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