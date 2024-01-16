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Константин Цзю о первом бое Дани Милохина: бокс не прощает ошибок

Боксер Костя Цзю предостерег блогера Даню Милохина перед первым боем, заявив, что бокс не прощает ошибок, передает Sport24.

Константин Цзю предостерег Милохина перед первым боем
© РИА Новости

«Он не знает, что такое бокс. Это искусство, которым занимаются с рождения и очень долгое время для достижения профессиональных результатов. Бокс не прощает ошибок, а наказывает за них», — сказал Цзю.

Поединок состоится 16 февраля на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Соперником Милохина станет Аджмал Хан, у которого 3,5 млн подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Милохин катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта «Ледниковый период». Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Победителями стали Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов.

25 октября 2022 года Милохин принял решение покинуть проект и уехал из России. Несмотря на это, недавно Медведева позвала его на интервью в свое шоу «БеС Комментариев».

Бокс/MMA
Даня Милохин
Федор Федотов
Костя Цзю
Евгения Медведева
Татьяна Волосожар
Константин Цзю
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