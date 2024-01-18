Выяснилось, какую сумму предлагали Хабибу за возвращение в UFC

«Хабиб сказал нам, что отказался от $40 млн за возвращение в UFC. Я не знаю, сколько боев он имел в виду, не знаю, какое событие. Он просто сказал: «Я отказался от 40 миллионов, брат, я закончил», – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.