Выяснилось, какую сумму предлагали Хабибу за возвращение в UFC

Кормье заявил, что Хабибу предлагали $40 млн за возвращение в UFC: «Он сказал, что закончил»
Даниэль Кормье заявил, что Хабиб Нурмагомедов отказался от $40 млн за возвращение в UFC.
«Хабиб сказал нам, что отказался от $40 млн за возвращение в UFC. Я не знаю, сколько боев он имел в виду, не знаю, какое событие. Он просто сказал: «Я отказался от 40 миллионов, брат, я закончил», – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.
Напомним, что Хабиб Нурмагомедов – бывший чемпион UFC в легком весе. Он завершил карьеру в 2020 году с рекордом 29-0.
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