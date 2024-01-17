Бобби Грин встретится с Джимом Миллером на UFC 300

Бобби Грин встретится с Джимом Миллером на турнире UFC 300.
Об этом сообщил президент промоушена Дана Уайт. Поединок состоится в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада.
Грин (31-15-1) в последний раз дрался в декабре, когда проиграл Джалину Тернеру нокаутом.
Миллер (37-17) в январе победил Габриэля Бенитеса удушающим приемом в третьем раунде.
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