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Суарес получила травму и снялась с боя против Лемос. Ее заменит Дерн

Татьяна Суарес не подерется с Амандой Лемос на турнире UFC 298.

Суарес получила травму и снялась с боя против Лемос
© Sports.ru

Суарес не сможет принять участия в поединке из-за травмы. Ее заменит Маккензи Дерн.

Дерн (13-4) в последний раз дралась в ноябре, когда проиграла Джессике Андраде нокаутом во втором раунде.

Лемос (13-3-1) в августе уступила Вэйли Чжан единогласным решением судей.

UFC 298 состоится в ночь на 18 февраля. В главном событии турнира Александр Волкановски проведет титульную защиту против Илии Топурии.

Бокс/MMA
Аманда Лемос
Илия Топурия
Александр Волкановски
Джессика Андраде