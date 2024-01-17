Суарес получила травму и снялась с боя против Лемос. Ее заменит Дерн
Татьяна Суарес не подерется с Амандой Лемос на турнире UFC 298.
Суарес не сможет принять участия в поединке из-за травмы. Ее заменит Маккензи Дерн.
Дерн (13-4) в последний раз дралась в ноябре, когда проиграла Джессике Андраде нокаутом во втором раунде.
Лемос (13-3-1) в августе уступила Вэйли Чжан единогласным решением судей.
UFC 298 состоится в ночь на 18 февраля. В главном событии турнира Александр Волкановски проведет титульную защиту против Илии Топурии.
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