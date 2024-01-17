Американский тренер назвал бойца, способного победить Бетербиева

«Я считаю, что [Дэвид] Бенавидес является более тяжёлым соперником для Бетербиева, чем Бивол. Если у Дэвида хватит стойкости, то он, вероятно, сможет победить Бетербиева. Бенавидес сможет легко уходить со средней дистанции, потому что у Артура не самые быстрые руки, а Дэвиду не сложно будет доносить свои удары», — сказал Эдвардс в интервью YouTube-каналу FightHype.com.