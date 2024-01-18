Молдавский рассказал, в каком физическом состоянии находится Емельяненко

«Если чувствуешь силы в себе, есть пруха, можно попробовать. Спортивный азарт у него ещё остался. Я на него и Чейка Конго смотрю и тоже хочу так выступать в их возрасте. Они оба дерутся на высоком уровне и сохранили себя в хорошей форме.



Мы спарринговали с ним перед моим боем на сборе. Скорость и взрыв у него всё так же присутствуют. На тот сбор он ещё приехал и поднабрал мышечной массы. Был прямо как стена, физически сильно подкачался», — приводит слова Молдавского Metaratings.