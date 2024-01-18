Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Денис Лебедев раскритиковал популярного блогера и тиктокера Даню Милохина. Его слова передает Sport24.

«Ну какой бокс и Даня Милохин? Они что, все с ума посходили что ли? Советую всем деятелям бокса вообще не обращать внимание на этого черта позорного!» — заявил Лебедев.

Блогер проведет свой первый бой с Аджмалом Ханом, у которого 3,5 млн подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Поединок состоится 16 февраля на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае.

Милохин ранее катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта «Ледниковый период». Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.