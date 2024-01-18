Нурмагомедов призвал прекратить разговоры о своем возвращении в UFC

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов прокомментировал сообщения о вероятности возобновления профессиональной карьеры.

По информации бывшего чемпиона UFC Даниэля Кормье, Нурмагомедов получил предложение вернуться в октагон за $40 миллионов. Хабиб прокомментировал слухи в своих соцсетях.