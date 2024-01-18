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Нурмагомедов призвал прекратить разговоры о своем возвращении в UFC

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов прокомментировал сообщения о вероятности возобновления профессиональной карьеры.

Нурмагомедов призвал прекратить разговоры о своем возвращении в UFC
© РИА Новости

По информации бывшего чемпиона UFC Даниэля Кормье, Нурмагомедов получил предложение вернуться в октагон за $40 миллионов. Хабиб прокомментировал слухи в своих соцсетях.

«Надеюсь, эти разговоры когда-нибудь закончатся», — написал боец.

Ранее Нурмагомедов поделился сожалениями о несостоявшихся боях. В частности, он напомнил о непроведенном бое с американцем Тони Фергюсоном, передает «Радиоточка НСН».

Бокс/MMA
Даниэль Кормье
Хабиб Нурмагомедов