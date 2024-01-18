Украинский боксер объяснил, почему экс-тренер Усика отправился в лагерь Дюбуа перед боем

«На самом деле я могу очень чётко объяснить, почему он принял такое решение. Он — тренер. Он предоставляет свои тренерские услуги, свой тренерский сервис. Не важно, кому именно. Понятно, что всё то, что было в том тренировочном лагере, останется в том лагере. Это даже не оговаривается. Потому что это вопрос тренерского профессионализма.



Башир — пенсионер. Человек, всю жизнь зарабатывавший боксом. Сейчас я у него практически единственный боец. Боец, уже два года не выходивший на ринг. Понятно, что поэтому у него есть определённые финансовые проблемы. Добавьте к этому другие проблемы — прежде всего, со здоровьем. А жить за что-нибудь нужно. Платить за всё это… У него появилась возможность заработать деньги. А также показать себя как настоящего мастера. Ничего личного с командой Усика точно не было. Тем более что все мы видели, как он там с ними здоровался и обнимался. Для американцев это совершенно нормально. Просто бизнес», – приводит слова Сиренко пресс-служба Национальной лиги профессионального бокса Украины.