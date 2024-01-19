Тренер Бетербиева предупредил Бивола о последствиях в случае их боя

«Можете только догадываться, насколько Артур будет готов к бою, когда он сразится с Биволом. Вы поймёте, что подобного раньше вы ещё не видели. Оказывать давление будет для него приоритетом номер один.



Бивол поймёт, что Артур это не «Канело». Он не маленький парень. Бивол не сможет удержать Артура на канатах. Это будет другой бой», — сказал Салли на канале FightHype.com в YouTube.