Выяснилось, будет ли Махачев драться на дебютном турнире UFC в Саудовской Аравии

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что дебютный турнир промоушена в Саудовской Аравии будет проведён без чемпионских поединков. Ранее обозреватель Ариэль Хельвани говорил, что участие в спортивном шоу в ближневосточном государстве может принять российский боец UFC Ислам Махачев.

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«Турнир будет проходить без чемпионских боёв», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Ожидается, что первый в истории лиги Уайта турнир в Саудовской Аравии пройдёт в июне нынешнего года.