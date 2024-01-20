В интернете появилось видео подготовки Милохина к боксерскому поединку
Популярный тиктокер Даня Милохин активно готовится к поединку с блогером Аджмалом Ханом. Видео его тренировок появилось в соцсетях.
Бой должен пройти 16 февраля 2024 года в ходе турнира ALPHA FIGHT SERIES в Дубае.
На кадрах видео Милохин в спортивных шортах бьет по груше, наносит серии ударов. Рядом с ним находятся тренеры, которые следят за темпом тренировки, дают советы.
Бойцы ММА, которые занимаются подготовкой блогера к турниру, рассказали, что интенсивно работают с ним, делают все для победы Дани.
Денис Лебедев, экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе, отметил, что Милохин никогда не имел отношения к этому виду спорта. Он добавил, что не следует обращать внимания на «этого черта позорного».
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