В интернете появилось видео подготовки Милохина к боксерскому поединку

Популярный тиктокер Даня Милохин активно готовится к поединку с блогером Аджмалом Ханом. Видео его тренировок появилось в соцсетях.

Бой должен пройти 16 февраля 2024 года в ходе турнира ALPHA FIGHT SERIES в Дубае.

На кадрах видео Милохин в спортивных шортах бьет по груше, наносит серии ударов. Рядом с ним находятся тренеры, которые следят за темпом тренировки, дают советы.

Бойцы ММА, которые занимаются подготовкой блогера к турниру, рассказали, что интенсивно работают с ним, делают все для победы Дани.