Россиянин избран вице‑президентом Европейской федерации тайского бокса

Россиянин Путилин избран вице‑президентом Европейской федерации тайского бокса
Россиянин Дмитрий Путилин занял пост вице президента Европейской федерации тайского бокса (EMF), сообщает пресс служба организации.
Голосование прошло в рамках конгресса EMF в Анталье. Также на пост вице президентов организации были назначены немец Детлеф Турнау, грек Иоаннис Пападопулос и француз Надир Аллуш. Президентом EMF избран турок Хасан Йылдыз.
Путилин является президентом Федерации тайского бокса России, а также заслуженным тренером России и мастером спорта международного класса. На счету Путилина золото чемпионата мира (2001).