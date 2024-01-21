Непобежденный российский боец выиграл восьмой подряд поединок в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовсар Евлоев оказался сильнее британца Арнольда Аллена на 297-м турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Результаты доступны в X промоушена.

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Поединок прошел в канадском Торонто в трех раундах в полулегком весе и завершился победой отечественного спортсмена единогласным решением судей. Таким образом, Евлоев выиграл восьмой подряд поединок в UFC.

Всего в поединках по правилам MMA у Евлоева 18 побед и ни одного поражения. В активе Аллена 19 побед и три поражения.