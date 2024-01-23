Копылов подписал контракт на поединок с Эрнандесом, но официальное объявление сделает UFC, сообщил менеджер бойца
Александр Скаредин, менеджер российского бойца Романа Копылова, сообщил «Матч ТВ», что его клиент подписал контракт на поединок против американца Энтони Эрнандеса, который должен состояться на турнире UFC 298.
Копылов заменит в бою Икрама Алискерова, который сообщил, что отказался от боя из за инфекции. Турнир UFC 298 пройдет 17 февраля.
— Мы подписали контракт на бой 17 февраля. Роман должен выйти на замену в поединке с Эрнандесом. Официальное объявление боя сделает UFC, — сказал «Матч ТВ» Скаредин.
Копылову 32 года, за карьеру в MMA он одержал 12 побед при двух поражениях. Последние четыре поединка в UFC россиянин выиграл досрочно. На счету Эрнандеса 11 побед и два поражения.
Копылов подписал контракт на поединок с Эрнандесом, но официальное объявление сделает UFC, сообщил менеджер бойца
«Если ничего такого не произойдет, буду в составе легенд «Динамо» на Кубке легенд. Считаю себя динамовцем» — Владимир Гранат
«Играть уже тяжело, поэтому на Кубок легенд меня приглашают в качестве помощника тренера легенд «Динамо» — Андрей Кобелев