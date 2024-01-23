Копылов подписал контракт на поединок с Эрнандесом

Александр Скаредин, менеджер российского бойца Романа Копылова, сообщил «Матч ТВ», что его клиент подписал контракт на поединок против американца Энтони Эрнандеса, который должен состояться на турнире UFC 298.

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Копылов заменит в бою Икрама Алискерова, который сообщил, что отказался от боя из за инфекции. Турнир UFC 298 пройдет 17 февраля.

— Мы подписали контракт на бой 17 февраля. Роман должен выйти на замену в поединке с Эрнандесом. Официальное объявление боя сделает UFC, — сказал «Матч ТВ» Скаредин.