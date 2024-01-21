Стрикленд отреагировал на потерю титула UFC

«Эй, я ведь говорил, что это будет чёртова война. Снимаю шляпу перед новым чемпионом, это была война. Я зол, думаю, что я победил, но, возможно, я веду себя как говнюк.



Канада, я лил кровь за вас и был бы готов повторить это в любой день недели. Давайте сделаем это. Поздравляю, чемпион», — сказал Стрикленд после выступления.