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Дю Плесси отреагировал на желание Чимаева сразиться с ним на UFC 300

Новый чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси отреагировал на заявление непобеждённого проспекта дивизиона Хамзата Чимаева.

Дю Плесси отреагировал на желание Чимаева сразиться с ним на UFC 300
© Чемпионат.com

Напомним, ранее Чимаев заявил, что готов сразиться за титул на турнире UFC 300, который состоится 14 апреля в Лас-Вегасе (США).

«Чимаев хочет драться со мной на UFC 300? Он говорил, что хочет подраться с Джоном Джонсом. Кто вообще воспринимает этого парня всерьёз?» – сказал дю Плесси на пресс-конференции.

Дрикусу дю Плесси 30 лет. Южноафриканец дебютировал как профессионал в 2013 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. На пути к титулу он одолел британца Даррена Тилла, американца Дерека Брансона и австралийца Роберта Уиттакера.

Чимаев в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в октябре, одолел раздельным решением нигерийца Камару Усмана.

Бокс/MMA
Хамзат Чимаев
Усман Камара
Даррен Тилл
Джон Джонс
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